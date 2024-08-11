Росіяни вбили 93-річну жінку у передмісті Херсона (оновлено)

Сьогодні внаслідок обстрілу росіян у передмісті Херсона загинула 93-річна жінка.
Про це повідомили в обласній прокуратурі.
Так, близько 14:00 окупанти вкотре атакували Антонівку, використовуючи безпілотник.
Ще троє місцевих жителів ‒ чоловік 49 років, дві жінки 55 та 66 років, отримали травми та поранення. Їх доставлено у лікарню.
- Вчора у Херсонській громаді 10 людей отримали поранення, переважна більшість постраждалих з Дніпровського району міста і вони були атаковані ворогом дронами.
- Сьогодні російські окупанти атакували з БпЛА двох цивільних у селищі Кіндійка Херсонської області. Люди зазнали вибухових травм.
- В Антонівці також під російський обстріл потрапила 72-річна місцева жителька.