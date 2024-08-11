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Росіяни вбили 93-річну жінку у передмісті Херсона (оновлено)

Ще троє місцеві жителі отримали травми. 

Росіяни вбили 93-річну жінку у передмісті Херсона (оновлено)
Фото: Wikimapia

Сьогодні внаслідок обстрілу росіян у передмісті Херсона загинула 93-річна жінка.

Про це повідомили в обласній прокуратурі.

Так, близько 14:00 окупанти вкотре атакували Антонівку, використовуючи безпілотник. 

Ще троє місцевих жителів ‒ чоловік 49 років, дві жінки 55 та 66 років, отримали травми та поранення. Їх доставлено у лікарню.

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