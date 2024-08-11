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Британська розвідка показала супутникові знімки масштабів руйнувань у Бахмуті

Місто-привид: у Бахмуті зрйновані стадіон, школа та залізничний вокзал.

Британська розвідка показала супутникові знімки масштабів руйнувань у Бахмуті
Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр

Британська розвідка показала супутникові знімки масштабів руйнувань у Бахмуті Донецької області. Місто було зруйноване під час запекли боїв між Силами оборони та російськими загарбниками.

У відомстві зазначають, що внаслідок вторгнення російських окупантів були пошкоджені та зруйновані цивільні об'єкти, зокрема школи.

Фото: розвідка Британії

"Під час російського наступу з метою захоплення Бахмута інтенсивні бої та невибірковий обстріл будівель призвели до значних руйнувань по всьому місту. Школи, вокзали та житлові будинки, а також інша цивільна інфраструктура були пошкоджені, а в деяких випадках зруйновані", — зазначають у розвідці Британії.

Фото: розвідка Британії

Фото: розвідка Британії

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