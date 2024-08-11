У Черкаській області сили ППО знищили шість ворожих безпілотників

Повітряна тривога в області тривала понад 9 годин.

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Військовослужбовці ДФТГ в мобільних бригадах ППО на Київщині

У ніч на 11 серпня російська армія атакувала безпілот никами Черкаську область. Сили ППО знищи шість ворожих дронів.

Про це повідомив очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

За словами глави ОВА, повітряна тривога тривала понад 9 годин.

"Понад дев'ять годин поспіль тривав ворожий терор із повітря. За попередньою інформацією, силами ППО уражено 6 БпЛА противника в межах нашої області", — ідеться у повідомленні.

Звернень по допомогу від населення наразі не надходило.

У ніч на 11 серпня Повітряні сили ЗСУ збили 7 ворожих БпЛА у Вінницькій області.