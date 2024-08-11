За тиждень Сили оборони ліквідували понад 8 тисяч російських загарбників і 1423 одиниць ворожої техніки

За тиждень з 4 по 11 серпня втрати противника склали близько 8010 осіб особового складу та 1423 одиниці озброєння та військової техніки.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

Зокрема, знищені 36 ворожих танків, 108 бойових броньованих машин, 387 артилерійських систем, 5 реактивних систем залпового вогню, 8 установок протиповітряної оборони, 498 одиниць автомобільної техніки й 66 одиниць спеціальної.

Фото: Олександр Павлюк

Також наші захисники знищили 1 літак, 2 гелікоптери, 11 ракет та 301 БПЛА різних типів.

За добу Сили оборони ліквідували 1220 окупантів.