На Херсонщині через російську агресію 11 людей поранені, одна людина загинула

Минулої доби російська армія завдала масованої атаки безпілониками по Херсонській області. Унаслідок агресії РФ загинула одна людина, 11 цивільних постраждали, серед них — дитина.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Приозерне, Антонівка, Микільське, Одрадокам'янка, Білозерка, Садове, Станіслав, Понятівка, Правдине, Широка Балка, Берислав, Новодмитрівка, Придніпровське, Новорайськ та місто Херсон.

"російські військові поцілили в адмінбудівлю та магазин; житлові квартали населених пунктів області, зокрема 2 багатоповерхівки та 23 приватні будинки.Також окупанти пошкодили газопроводи, складське приміщення, господарські споруди, гараж, сільгосптехніку та приватні автомобілі", — ідеться у повідомленні.

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 11 — дістали поранення, з них — 1 дитина.

На Херсонщині розширили перелік населених пунктів для обов’язкової евакуації.