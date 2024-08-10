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Від удару ворожого дрона на Херсонщині постраждала родина, серед поранених – підліток

Окупанти скинули вибухівку з дрона на автомобіль, у якому перебували троє людей. 

Від удару ворожого дрона на Херсонщині постраждала родина, серед поранених – підліток
Фото: Wikimapia

Від удару ворожого дрона у Кіндійці  Херсонської області постраждала родина, серед поранених – підліток.

Про це повідомили у Херсонській ОВА.

Близько п’ятої години вечора окупанти скинули вибухівку з дрона на автомобіль, у якому перебували троє людей. 

41-річний чоловік, 40-річна жінка та їх 15-річний син дістали вибухові та черепно-мозкові травми. 

Усіх порепілих бригада «швидкої» доправила до лікарні. Нині вони під наглядом медиків.

Від самого ранку 10 серпня російські військові масовано атакують дронами мирних жителів у прибережних районах Херсонщини. Відомо про постраждалих.

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