Від удару ворожого дрона на Херсонщині постраждала родина, серед поранених – підліток

Окупанти скинули вибухівку з дрона на автомобіль, у якому перебували троє людей.

Від удару ворожого дрона у Кіндійці Херсонської області постраждала родина, серед поранених – підліток.

Про це повідомили у Херсонській ОВА.

Близько п’ятої години вечора окупанти скинули вибухівку з дрона на автомобіль, у якому перебували троє людей.

41-річний чоловік, 40-річна жінка та їх 15-річний син дістали вибухові та черепно-мозкові травми.

Усіх порепілих бригада «швидкої» доправила до лікарні. Нині вони під наглядом медиків.

Від самого ранку 10 серпня російські військові масовано атакують дронами мирних жителів у прибережних районах Херсонщини. Відомо про постраждалих.