Із Донеччини "Білий янгол" вивіз двох хлопчиків віком 5 та 1,5 років

Пʼятирічного Руслана та півторарічного Яріка поліцейські спецекіпажу «Білий янгол» евакували з Донеччини.

Про це пише МВС.

Пʼятирічного Руслана та півторарічного Яріка вивезли із села Новоекономічне, що на Донеччині. Їх разом з мамою евакуювали за кілька кілометрів від лінії фронту поліцейські спецекіпажу «Білий янгол».

Евакуація пройшла в умовах високого ризику, адже ворожа армія постійно обстрілювала сусідні села авіабомбами. Попри це, поліцейські змогли забезпечити безпеку дітей та їхньої матері.

Фото: МВС Евакуація із Донеччини

Із 5 серпня розпочато масштабну евакуацію сімей з дітьми з 28 населених пунктів Донеччини.

Станом на 10 серпня евакуйовано вже 1687 дітей. Проте ще залишаються 1874 сімей з 3046 дітьми.

Евакуація здійснюється безкоштовно. Щоб отримати консультацію щодо можливості виїхати до безпечних регіонів, можна зателефонувати на гарячу лінію Донецької ОВА за номером: 0 800 408 911.

Також про бажання евакуюватися можна повідомити на гарячу лінію Мінреінтеграції 1548 або написати у месенджери WhatsApp/Telegram/Viber на номер: (096) 078-84-33.