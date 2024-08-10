Росія втратила вертоліт Ка-52 у Курській області, екіпаж загинув

Росія втратила черговий гелікоптер: ліквідований Ка-52 "Алігатор".

Російські ресурси пишуть, що РФ втратила Ка-52 під час відбиття атаки ЗСУ у Курській області.

Як можна зрозуміти із повідомлень, екіпаж загинув. Також повідомляють, що по "Алігатору" влучили із ПЗРК.

Ка-52 "Алігатор" – це російський розвідувально-ударний вертоліт. Він уражає броньовану та неброньовану техніку, живу силу та повітряні цілі. Є більш удосконаленою версією вертольота Ка-50 «Чорна акула».

Декілька днів тому спецпризначенці СБУ збили російський вертоліт з допомогою FPV-дрона над Курською областю, що є унікальною спецоперацією в історії воєн

Що відбувається у Курській області