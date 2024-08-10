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Росія втратила вертоліт Ка-52 у Курській області, екіпаж загинув

Імовірно, по ворожому гелікоптеру влучили із ПЗРК.

Росія втратила вертоліт Ка-52 у Курській області, екіпаж загинув

Росія втратила черговий гелікоптер: ліквідований Ка-52 "Алігатор".

Російські ресурси пишуть, що РФ втратила Ка-52 під час відбиття атаки ЗСУ у Курській області.

Як можна зрозуміти із повідомлень, екіпаж загинув. Також повідомляють, що по "Алігатору" влучили із ПЗРК.

Ка-52 "Алігатор" – це російський розвідувально-ударний вертоліт. Він уражає броньовану та неброньовану техніку, живу силу та повітряні цілі. Є більш удосконаленою версією вертольота Ка-50 «Чорна акула».

Декілька днів тому спецпризначенці СБУ збили російський вертоліт з допомогою FPV-дрона над Курською областю, що є унікальною спецоперацією в історії воєн

Що відбувається у Курській області

  • 6 серпня розпочалася наступальна операція Сил оборони на території Курської області Росії. За даними проєкту Deep State, Росія в перший день боїв у Курській області втратила контроль над декількома селами: Свердліково, Дар'їно і Олешнею. 
  • 7 серпня росіяни повідомляли про продовження боїв. З деяких населених пунктів оголосили евакуацію. Факт прориву кордону ніхто вже не заперечував включно з Володимиром Путіним, який екстрено зібрав уряд і, за даними росЗМІ, раду безпеки. Тоді ж повідомляли про те, що росіяни масово здаються у полон.
  • 8 серпня український президент у зверненні сказав, що Росія принесла на нашу землю війну, і вона повинна відчути, що зробила. У Пентагоні ж сказали, що не вважають події в Курській області ескалацією, а Україна робить те, що потрібно їй для перемоги на полі бою. 
  • Сьогодні, 10 серпня, у Курській, Брянській та Бєлгородській областях РФ запровджено режим контртерористичної операції.
  • Тим часом речниця Білого дому Каріна Жан-П'єр, коментуючи події в Курській області, нагадала, що з цієї території росіяни атакують Україну. 
  • Наступ Сил оборони в Курській області: що відбувається і які сценарії розвитку подій, про це у матеріалі LB.ua.
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