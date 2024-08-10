З початку року Міноборони допустило до експлуатації 70 нових зразків боєприпасів для БПЛА

Від початку 2024 року Міноборони кодифікувало та допустило до експлуатації близько 70 зразків боєприпасів для БПЛА. Зокрема, близько 20 нових боєприпасів для безпілотників було кодифіковано та допущено до експлуатації у липні.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби оборонного відомства.

Серед нових зразків є уламково-фугасні, кумулятивні, комбінованої дії та багатоцільові боєприпаси. Також вони відрізняються за вагою: від кількох сотень грамів до понад кількох кілограмів.

Боєприпаси для БПЛА застосовуються для ураження ворожої техніки та фортифікацій, боротьби із живою силою ворога, що перебуває як на відкритій місцевості, так й у спеціально облаштованих заглиблених укриттях, укріпленнях або всередині бойової техніки.

Як зазначили у Міноборони, роль повітряних безпілотних комплексів на полі бою зростає. Вітчизняний сектор ОПК динамічно реагує на потреби війська і збільшує обсяги виробництва БПАК різних типів та призначення, активно розробляє нові моделі безпілотників, а також розширює номенклатуру боєприпасів для різних типів БПЛА.