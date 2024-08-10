ГоловнаСуспільствоВійна

Прокудін: росіяни масовано атакують Херсонщину дронами (оновлено)

В ОВА закликають жителів приміських населених пунктів залишатися вдома.

Прокудін: росіяни масовано атакують Херсонщину дронами (оновлено)
Фото: Wikimapia

Від самого ранку 10 серпня російські військові масовано атакують дронами мирних жителів у прибережних районах Херсонщини. Відомо вже про 6 постраждалих. 

Оновлення. За інформацією Херсонської ОВА, під удар ворожого безпілотника в центрі Херсона потрапила 55-річна жінка. Вона самостійно звернулась до лікарні по допомогу. Потерпіла отримала множинні поранення гомілки. Їй надали допомогу та призначили амбулаторне лікування.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Під ворожий удар потрапляють люди, які знаходяться на зупинках громадського транспорту, поблизу магазинів", — зазначає він. 

Глава військової адміністрації закликав жителів передмістя Херсона, селищ Садове, Антонівка, Кіндійка, а також мешканців Дніпровського району, залишатись вдома. 

"Не виходьте на вулицю без нагальної потреби, щоб не наражати себе на небезпеку",—  ідеться у повідомленні.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies