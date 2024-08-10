Прокудін: росіяни масовано атакують Херсонщину дронами (оновлено)

Від самого ранку 10 серпня російські військові масовано атакують дронами мирних жителів у прибережних районах Херсонщини. Відомо вже про 6 постраждалих.

Оновлення. За інформацією Херсонської ОВА, під удар ворожого безпілотника в центрі Херсона потрапила 55-річна жінка. Вона самостійно звернулась до лікарні по допомогу. Потерпіла отримала множинні поранення гомілки. Їй надали допомогу та призначили амбулаторне лікування.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Під ворожий удар потрапляють люди, які знаходяться на зупинках громадського транспорту, поблизу магазинів", — зазначає він.

Глава військової адміністрації закликав жителів передмістя Херсона, селищ Садове, Антонівка, Кіндійка, а також мешканців Дніпровського району, залишатись вдома.

"Не виходьте на вулицю без нагальної потреби, щоб не наражати себе на небезпеку",— ідеться у повідомленні.