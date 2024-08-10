На Миколаївщині ворог обстріляв дитячий садок та сільський клуб

Ворог вдарив з артилерії по Очакову.

Упродовж минулої доби російська армія обстріляла Миколаївську область з артилерії та FPV-дронами. Пошкоджено будівлю дитячого садочка та приіщення сілького клубу.

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Окупанти завдали ударів з артилерії по Куцурубській громаді. Внаслідок одного з обстрілів в населеному пункті Іванівка пошкоджено сільський клуб та дитячий садок. Постраждалих немає.

"Також учора ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по місті Очаків. Внаслідок чого виникла пожежа неексплуатуємої господарчої споруди та сухої трави, яка була оперативно ліквідована вогнеборцями. Постраждалих немає", — зазначив очільник ОВА.

Крім цього, ворог атакував FPV-дронами Куцурубську громаду.

«Внаслідок влучання одного з дронів в селі Солончаки виникла пожежа покрівлі житлового будинку, яка була ліквідована вогнеборцями. Постраждалих немає», — додав Віталій Кім.