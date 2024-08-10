ООН: у липні кількість втрат серед цивільних в Україні була найвищою з жовтня 2022 року

За інформацією моніторингової групи ООН у липні в Україні загинуло найбільше цивільних від жовтня 2022 року. Зокрема, загинули щонайменше 219 мирних жителів, ще 1018 отримали поранення.
Про це ідеться у звіті моніторингової групи ООН.
Там зазначають, що висока кількість жертв серед цивільного населення продовжує рости з березня 2024 року.
У липні, зокрема, внаслідок атак загинули щонайменше 219 цивільних осіб і 1018 отримали поранення.
"Кількість втрат серед цивільних осіб в липні була найвищою з жовтня 2022 року, коли загинули 317 цивільні особи і 795 було поранено. Найбільша кількість втрат була зафіксована 8 липня, коли російські збройні сили завдали ударів високоточними ракетами по цілях у Києві, Дніпрі, Кривому Розі (Дніпропетровська область) і Київській області. Загалом під час атак 8 липня загинули щонайменше 43 цивільні особи, у тому числі 5 дітей, а 147 зазнали поранення, у тому числі 7 дітей", – йдеться у звіті.
Також в ООН додають, що інтенсивні наступальні військові дії армії РФ перемістилися з північної частини Харківської області в Донецьку.
Через це втрати серед цивільного населення в Донецькій області зросли з 125 загиблих і поранених у травні до 224 у червні та 269 у липні 2024 року.
Загалом переважна більшість жертв серед цивільного населення (90%) і пошкоджень освітніх і медичних установ (86%), як і раніше, припадає на територію, підконтрольну Україні.
- У п'ятницю, 9 серпня, вранці російська рамія запустила ракету Х-38 по супермаркету та пошті у Костянтинівці Донецької області.
- Кількість загиблих внаслідок обстрілу становить 14 осіб, поранено – 43 людини.