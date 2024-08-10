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За добу окупанти 470 разів били по Запорізькій області

Зафіксовані руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

За добу окупанти 470 разів били по Запорізькій області
обстріли Запорізької області
Фото: Іван Федоров

Російські загарбники упродовж доби обстрілювали 9 населених пунктів Запорізької області. Ворог 470 разів бив з різних видів озброєння.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Зокрема, ворожі війська здійснили 3 авіаційні удари по Кам'янському, Новоандріївці та  Полтавці. 

Також 324 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Новоандріївку, Новоданилівку,  Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Полтавку. 

Крім того, 143 артобстріли завдано по території Біленького, Гуляйполя, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Новоданилівки, Малинівки та Полтавки. 

Надійшло 4 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

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