Росіяни за день обстріляли 9 громад Сумщини (архівне фото)

Сьогодні, 9 серпня, російських обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Глухівська, Есманьська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 20 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 65 вибухів.

На Юнаківську громаду росіяни скинули авіабомби УМПБ Д-30СН та КАБи, а Хотінську, крім бомб, до того ж атакували дроном.

Середино-Будську, Великописарівську та Зноб-Новгородську громади окупанти обстріляли з мінометів.

З мінометів та дроном армія РФ атакувала Есманьську громаду.

На Білопільську громаду російські військові скинули ВОГ з БпЛА, а на Глухівську і Краснопільську скинули КАБи.