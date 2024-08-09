Окупанти засудили мешканку Енергодару до 12 років колонії за “теракт”

Також жінці присудили штраф у розмірі 500 тис. рублів.

Окупанти на варті поблизу ЗАЕС в Енергодарі, 01 травня 2022 року.

Мешканку тимчасово окупованого Енергодару Запорізької області “засудили” до 12 років колонії за “теракт”, який вона начебто готувала.

Про це повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов.

Окупаційна влада повідомила, що “південний окружний військовий суд” визнав винною у тероризмі мешканку Енергодара. Вона нібито “за завданням ГУР готувала підрив одного із керівників Запорізької АЕС”.

Росіяни повідомили ім'я і прізвище поневоленої та засудженої жінки – Тетяна Ключко.

Окупанти повідомили, що у квітні 2023 року звинувачена помістила вибуховий пристрій до поштової скриньки однієї з квартир в Енергодарі. Сусіди виявили пристрій та викликали окупаційну поліцію.

Рішенням російського “суду” жінці винесено вирок - 12 років колонії загального режиму та штраф у розмірі 500 тис. рублів.

Дмитро Орлов нагадав, що кожен українець, який залишається на окупованій території, має пам'ятати про небезпеку та ризики будь-якого зіткнення з окупантами.