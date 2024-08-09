Імовірний "російський слід" у тендері на військове кладовище. Мінвет чекає відповіді з СБУ, втім угоду поки не скасовуватимуть

Якщо інформація щодо зв'язків підрядника з РФ підтвердиться - будівництво першої черги НВМК доведеться перенести на наступний рік.

Міністерство у справах ветеранів чекає відповідь від Служби безпеки України на лист щодо ймовірного "російського сліду" серед підрядників на будівництво Національного військового меморіального кладовища, повідомив в.о.міністра Олександр Порхун на брифінгу 9 серпня.

"Всі запитання, які обговорюються в ЗМІ були викладені в листі до СБУ, я сам його підписав. Після отримання відповіді я вийду в комунікацію і або спростую інформацію, або звернуся до правоохоронних органів з приводу розслідування, якщо буде підтверджений факт", - заявив Порхун.

У випадку, якщо наявність зв’язків з Росією підтвердиться, тендер змушені будуть розірвати, каже в.о.міністра. В такому випадку будівництво першої черги не зможуть розпочати в цьому році і, відповідно, провести перші поховання.

"Тому що підготовка і оголошення нового тендеру - це до трьох місяців. Далі зима, а взимку будівельні роботи не проводять. Відповідно, будівництво доведеться перенести на 2025 рік", - припустив Порхун.

У відповідь на запитання, хто безпосередньо нестиме відповідальність, якщо гроші, виділені на військове кладовище з бюджету, потраплятимуть в Росію або будуть факти крадіжки, в.о.міністра назвав своє прізвище та директора ДП "НВМК" Ярослава Пронюткіна.

На запитання, чому не скасувати тендер одразу, до того як перевірять підрядників, Порхун каже, що це буде втрата часу.