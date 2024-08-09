Імовірний "російський слід" у тендері на військове кладовище. Мінвет чекає відповіді з СБУ, втім угоду поки не скасовуватимуть

Міністерство у справах ветеранів чекає відповідь від Служби безпеки України на лист щодо ймовірного "російського сліду" серед підрядників на будівництво Національного військового меморіального кладовища, повідомив в.о.міністра Олександр Порхун на брифінгу 9 серпня.
"Всі запитання, які обговорюються в ЗМІ були викладені в листі до СБУ, я сам його підписав. Після отримання відповіді я вийду в комунікацію і або спростую інформацію, або звернуся до правоохоронних органів з приводу розслідування, якщо буде підтверджений факт", - заявив Порхун.
У випадку, якщо наявність зв’язків з Росією підтвердиться, тендер змушені будуть розірвати, каже в.о.міністра. В такому випадку будівництво першої черги не зможуть розпочати в цьому році і, відповідно, провести перші поховання.
"Тому що підготовка і оголошення нового тендеру - це до трьох місяців. Далі зима, а взимку будівельні роботи не проводять. Відповідно, будівництво доведеться перенести на 2025 рік", - припустив Порхун.
У відповідь на запитання, хто безпосередньо нестиме відповідальність, якщо гроші, виділені на військове кладовище з бюджету, потраплятимуть в Росію або будуть факти крадіжки, в.о.міністра назвав своє прізвище та директора ДП "НВМК" Ярослава Пронюткіна.
На запитання, чому не скасувати тендер одразу, до того як перевірять підрядників, Порхун каже, що це буде втрата часу.
- 9 серпня журналісти hromadske повідомили, що виявили зв'язок між постачальником граніту для військового кладовища - компанією "АК ПРО" - з ТОВ "АЛЕФ ІСТЕЙТ", що належить підсанкційному бізнесмену Вадиму Єрмолаєву.
- Санкції проти нього запровадили указом президента 23 грудня 2023 року. За даними СБУ, Єрмолаєв після 2014 року продовжив вести бізнес у анексованому Криму, де сплачував податки до російського бюджету.
- В свою чергу, Олексій Міхєєв, керівник компанії "АКАМ", яка підписала договір з "АК ПРО", сказав, що ще з осені 2023 року вони не мають зв’язку з Єрмолаєвим. Втім, на запитання журналістки про те, що "АК ПРО" на 60% належить "АЛЕФ", Міхєєв не зміг відповісти.
- 1 серпня видання "Главком" повідомило, що компанія-переможець тендеру на будівництво першої черги Національного військового меморіального кладовища, була створена наступного дня після оголошення торгів. Йдеться про суму в 1,75 млрд грн.
- У держпідприємстві НВМК запевнили, що тут не було порушення, адже зареєстровано було не компанію, а групу компаній, які об'єднали свої спроможності. Це, кажуть, не новина для торгів.