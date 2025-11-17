Ева Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
ОГП: у Чернівцях посадовців підозрюють у переплаті 3,5 млн грн за електроенергію для тролейбусів

Посадовців підозрюють у змові під час тендеру на закупівлю електроенергії.

ОГП: у Чернівцях посадовців підозрюють у переплаті 3,5 млн грн за електроенергію для тролейбусів
Фото: БЕБ України

У Чернівцях ексдиректору міського тролейбусного управління та фахівцю з публічних закупівель повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем, що призвело до переплати бюджетних коштів на суму майже 3,5 млн грн.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Як встановило слідство, під час проведення відкритих торгів із закупівлі електроенергії для комунального підприємства в системі Prozorro взяли участь 18 компаній. 

Система визначила двох учасників із найнижчими цінами, однак уповноважена особа з закупівель – за вказівкою керівника підприємства – відхилила їхні пропозиції. Підставою вона вказала нібито "ризик штучного заниження ціни", хоча умови торгів такого ризику не передбачали.

У результаті договір уклали з іншою компанією, пропозиція якої була більш ніж на 8,4 млн грн вищою. Через це комунальне підприємство переплатило майже 3,5 млн грн.

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України — зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб.
