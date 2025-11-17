Від 1 до 4 черг: завтра у більшості регіонів України діятимуть графіки відключень світла

18 листопада у більшості регіонів України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії.
Про це повідомило Укренерго.
"Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти", – нагадують в "Укренерго".
Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:
Графіки погодинних відключень: з 00:00 до 23:59 – обсягом від 1,5 до 4 черг;
Графіки обмеження потужності: з 00:00 до 23:59 – для промислових споживачів.
Громадян закликають стежити за інформацією на офіційних сторінках обленерго. А коли електроенергія з’являється – споживати її ощадливо.