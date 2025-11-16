Зеленський: вже 2,5 мільйона заявок надійшло на "Зимову підтримку"

Українці за добу вже подали в застосунку "Дія" понад 2,5 млн заявок на участь у програмі "Зимова підтримка".

Про це повідомляє Президент Володимир Зеленський.

"Вже є більш ніж 2,5 млн заявок у "Дії" від українців на зимову підтримку. З них понад 300 тис. – заявки на дітей. Темп та обсяг подачі заявок чітко свідчать про своєчасність і необхідність такої програми підтримки", — каже глава держави.

Вже з вівторка повністю запрацює можливість подавати заявки також через Укрпошту. Уряд України забезпечить повне фінансування програми.