Зеленський: вже 2,5 мільйона заявок надійшло на "Зимову підтримку"

Українці за добу вже подали в застосунку "Дія" понад 2,5 млн заявок на участь у програмі "Зимова підтримка".
Про це повідомляє Президент Володимир Зеленський.
"Вже є більш ніж 2,5 млн заявок у "Дії" від українців на зимову підтримку. З них понад 300 тис. – заявки на дітей. Темп та обсяг подачі заявок чітко свідчать про своєчасність і необхідність такої програми підтримки", — каже глава держави.
Вже з вівторка повністю запрацює можливість подавати заявки також через Укрпошту. Уряд України забезпечить повне фінансування програми.
- З 15 листопада усі громадяни України, які перебувають на території країни, можуть подати заявку на разову грошову допомогу в розмірі 1000 грн. Заявку на дітей подають батьки або опікуни.
- Укрпошта забезпечить доставку та використання виплат за програмою "Зимова підтримка 2025" по всій Україні, включно з прифронтовими регіонами.
- Ця ініціатива — частина комплексного пакета рішень. Програма включає можливості отримати одноразові виплати 1000 грн для всіх українців, 6500 грн для особливо вразливих категорій, скористатися безкоштовними квитками за програмою "3000 кілометрів" від Укрзалізниці.