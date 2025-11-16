Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
Ева Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
ЕксклюзивЕва Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
ГоловнаЕкономікаДержава

Зеленський: вже 2,5 мільйона заявок надійшло на "Зимову підтримку"

Понад 300 тисяч — заявки на дітей.

Зеленський: вже 2,5 мільйона заявок надійшло на "Зимову підтримку"
Володимир Зеленський
Фото: Володимир Зеленський

Українці за добу вже подали в застосунку "Дія" понад 2,5 млн заявок на участь у програмі "Зимова підтримка".

Про це повідомляє Президент Володимир Зеленський.

"Вже є більш ніж 2,5 млн заявок у "Дії" від українців на зимову підтримку. З них понад 300 тис. – заявки на дітей. Темп та обсяг подачі заявок чітко свідчать про своєчасність і необхідність такої програми підтримки", — каже глава держави.

Вже з вівторка повністю запрацює можливість подавати заявки також через Укрпошту. Уряд України забезпечить повне фінансування програми.

  • З 15 листопада усі громадяни України, які перебувають на території країни, можуть подати заявку на разову грошову допомогу в розмірі 1000 грн. Заявку на дітей подають батьки або опікуни.
  • Укрпошта забезпечить доставку та використання виплат за програмою "Зимова підтримка 2025" по всій Україні, включно з прифронтовими регіонами.
  • Ця ініціатива — частина комплексного пакета рішень. Програма включає можливості отримати одноразові виплати 1000 грн для всіх українців, 6500 грн для особливо вразливих категорій, скористатися безкоштовними квитками за програмою "3000 кілометрів" від Укрзалізниці.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies