Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
Ева Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
ЕксклюзивЕва Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
ГоловнаЕкономікаДержава

Набрав чинності закон про додаткові 50 тисяч грн для звільнених із полону військових, які лікуються

Виплата здійснюватиметься щомісяця протягом усього періоду безперервного лікування.

Набрав чинності закон про додаткові 50 тисяч грн для звільнених із полону військових, які лікуються
Ілюстративне фото
Фото: Зоряна Стельмах

Сьогодні, 15 листопада набрав чинності закон, який встановлює додаткову винагороду у розмірі 50 000 грн для звільнених з полону військовослужбовців, що перебувають на стаціонарному лікуванні понад 30 днів.

Про це повідомила пресслужба Верховної ради. 

У законі йдеться про те, що військовослужбовцям, які відразу після звільнення з полону перебувають на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров’я понад 30 календарних днів, включаючи час переміщення з одного закладу охорони здоров’я до іншого, у зв’язку із захворюванням, травмою (пораненням, контузією, каліцтвом), що потребують тривалого стаціонарного лікування, щомісячно виплачується додаткова винагорода в розмірі 50000 гривень. 

Виплата здійснюється протягом усього періоду безперервного стаціонарного лікування після звільнення з полону. Однак виплату призупинять, якщо таким військовослужбовцям повідомлено про підозру у вчиненні злочинів проти національної безпеки України та/або військових кримінальних правопорушень.

У разі набрання законної сили обвинувальним вироком за вчинення хоча б одного із зазначених кримінальних правопорушень виплату скасують. 

Довідка про обставини травми або захворювання військовослужбовця має бути оформлена протягом п’яти днів після отримання первинного медичного документа, а за його відсутності - довідки про перебування в закладі охорони здоров’я, та у такий самий строк направляється до закладу охорони здоров’я, в якому військовослужбовець перебуває на стаціонарному лікуванні, або територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies