Набрав чинності закон про додаткові 50 тисяч грн для звільнених із полону військових, які лікуються

Сьогодні, 15 листопада набрав чинності закон, який встановлює додаткову винагороду у розмірі 50 000 грн для звільнених з полону військовослужбовців, що перебувають на стаціонарному лікуванні понад 30 днів.

Про це повідомила пресслужба Верховної ради.

У законі йдеться про те, що військовослужбовцям, які відразу після звільнення з полону перебувають на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров’я понад 30 календарних днів, включаючи час переміщення з одного закладу охорони здоров’я до іншого, у зв’язку із захворюванням, травмою (пораненням, контузією, каліцтвом), що потребують тривалого стаціонарного лікування, щомісячно виплачується додаткова винагорода в розмірі 50000 гривень.

Виплата здійснюється протягом усього періоду безперервного стаціонарного лікування після звільнення з полону. Однак виплату призупинять, якщо таким військовослужбовцям повідомлено про підозру у вчиненні злочинів проти національної безпеки України та/або військових кримінальних правопорушень.

У разі набрання законної сили обвинувальним вироком за вчинення хоча б одного із зазначених кримінальних правопорушень виплату скасують.

Довідка про обставини травми або захворювання військовослужбовця має бути оформлена протягом п’яти днів після отримання первинного медичного документа, а за його відсутності - довідки про перебування в закладі охорони здоров’я, та у такий самий строк направляється до закладу охорони здоров’я, в якому військовослужбовець перебуває на стаціонарному лікуванні, або територіального центру комплектування та соціальної підтримки.