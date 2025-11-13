Оборонний комітет Ради пропонує 90-денну відпустку для звільнених із полону військових

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував парламенту ухвалити за основу та в цілому законопроєкт №14092 «Про внесення змін до Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей” щодо реалізації права на відпустку звільненим з полону військовослужбовцям».

Як зазначили у Комітеті, документ має врегулювати питання надання військовослужбовцям, звільненим із полону, додаткової відпустки тривалістю 90 календарних днів із повним збереженням грошового забезпечення.

Відпустку надаватимуть без поділу на частини та незалежно від ухвалення рішення про продовження служби або звільнення з неї.

Крім того, законопроєкт гарантує право звільнених із полону військовослужбовців на звільнення зі служби.