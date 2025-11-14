Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
У Києві затримали керівника політичної партії, який за хабарі пропонував "прохідне" місце до Верховної Ради (оновлено)

Йшлося про майбутні вибори. 

Фото: СБУ в Telegram

СБУ і поліція затримали очільника однієї з політичних партій, який за хабар в $160 000 обіцяв статус народного депутата на наступних виборах до Верховної Ради. При цьому в жовтні суд анулював реєстрацію цієї політсили через підробку установчих документів.

Попри це, за даними СБУ, фігурант торгував “прохідними позиціями" партійного списку. За даними LB, йдеться про Валерія Токаря, який засновував політичну партію "Гарант".

“Правоохоронці затримали фігуранта в одному із Київських ресторанів, коли він отримав 160 тис. доларів США за включення особи до партії. За матеріалами справи, серед іншого, фігурант публічно поширював фейки про Сили оборони та суспільно-політичну ситуацію в Україні”, – додали в СБУ.

Він розповсюджував кремлівські наративи про оперативну обстановку на фронті та закликав до зриву мобілізації. Для поширення деструктивного контенту затриманий використовував власні сторінки у соцмережах із загальною кількістю майже пів мільйона підписників.

Йому повідомили про підозру за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах).

Фігурант перебуває під вартою з альтернативою застави в 6 млн 725 тис. грн. Триває розслідування для можливої додаткової кваліфікації дій затриманого.

Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

  • Рух Чесно писав, що "Гарант" було засновано в 2021 році. Тоді ж Токар заснував і ГО з такою самою назвою. 

    З 2014 до 2021 року він був директором приватної фірми “Укратоменерго”. За даними УП, фірма і Токар могли бути пов'язаними з посадовцем часів Януковича Ставицьким.
