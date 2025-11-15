РФ завдала удару по одному з обʼєктів інфраструктури у Краматорському районі на Донеччині

Уночі 15 листопада РФ завдала удару по одному з обʼєктів інфраструктури у Краматорському районі. Виникла пожежа. Також пожежі виникли у Дружківці і селищі Шабельківка.

Про це інформують у ДСНС України.

"На місці події надзвичайники локалізували пожежу на площі 200 кв. м, однак через загрозу повторних обстрілів були змушені припинити гасіння", — ідеться у повідомленні.

Також у Дружківці 14 листопада виникла пожежа на території приватного домоволодіння. На місці події надзвичайники встановили, що горить покрівля будинку та перекриття господарської споруди.

Вогнеборці ліквідували загоряння на площі 104 кв. м. Причини та обставини виникнення пожежі встановлюють відповідні фахівці.

У селищі Шабельківка надзвичайники ліквідували пожежу на території приватного домоволодіння. Горіла господарська споруда, дрова та сіно.