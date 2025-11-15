База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
РФ завдала удару по одному з обʼєктів інфраструктури у Краматорському районі на Донеччині

Унаслідок ворожої атаки виникла пожежа на площі 200 кв.м.

пожежа на Донеччині
Фото: ДСНС Донецької області

Уночі 15 листопада РФ завдала удару по одному з обʼєктів інфраструктури у Краматорському районі. Виникла пожежа. Також пожежі виникли у Дружківці і селищі Шабельківка.

Про це інформують у ДСНС України.

"На місці події надзвичайники локалізували пожежу на площі 200 кв. м, однак через загрозу повторних обстрілів були змушені припинити гасіння", — ідеться у повідомленні.

Також у Дружківці 14 листопада виникла пожежа на території приватного домоволодіння. На місці події надзвичайники встановили, що горить покрівля будинку та перекриття господарської споруди. 

Вогнеборці ліквідували загоряння на площі 104 кв. м. Причини та обставини виникнення пожежі встановлюють відповідні фахівці.

У селищі Шабельківка надзвичайники ліквідували пожежу на території приватного домоволодіння. Горіла господарська споруда, дрова та сіно.
