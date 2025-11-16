Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
ГоловнаСуспільствоВійна

"АТЕШ" порушив військову логістику росіян на ТОТ Запоріжжя

Партизани підпалили релейну шафу на залізниці в районі Богданівки.

"АТЕШ" порушив військову логістику росіян на ТОТ Запоріжжя
карта місця диверсії "АТЕШ" на ТОТ Запоріжжя
Фото: АТЕШ

Партизани руху "АТЕШ" здійснили чергову успіщну диверсію на російській залізниці і сповільнили залізничні ешелони окупантів на Запорізькому напрямку.

Про це ідеться у повідомленні партизанського руху "АТЕШ".

Агенти "АТЕШ" провели успішну диверсію в районі Новобогданівки, Мелітопольського району, Запорізької області. Вночі агенти партизанського руху підпалили релейну шафу на ключовій ділянці залізниці.

"Ця диверсія миттєво зупинила рух військових ешелонів окупантів. Оскільки місце диверсії знаходиться всього за 50 кілометрів від лінії фронту, блоковані поїзди стали ідеальною мішенню. Сили оборони України змогли оперативно завдати по них точний ракетний та артилерійський удар", — наголошують в "АТЕШ".

У русі наголошують, що знищення ешелонів та пошкодження інфраструктури тимчасово зірвало постачання російських окупаційних військ на Херсонщині та частині Запорізького напрямку. 

"Нестача боєприпасів та палива вже призвела до зниження інтенсивності бойових дій на цих ділянках. Ми контролюємо транспортні артерії ворога. Кожен метр залізниці – це зона нашої відповідальності!" — додають в "АТЕШ".
