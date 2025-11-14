13 листопада поблизу населеного пункту Сосновка в Хабаровському краї РФ стався вибух, унаслідок якого був паралізований рух вантажних потягів на Транссибірській магістралі — одній із головних логістичних артерій росії.

Про це інформує ГУР МОУ, оприлюднивши відео підготовки операції.

У розвідці зазначають, що по Транссибірській магістралі російські окупанти активно перевозять озброєння та боєприпаси, зокрема отримані з території Північної Кореї.

У результаті вибуху під укіс зійшов вантажний потяг, пошкоджено залізничне полотно, що фактично зупинило рух на ділянці й створило суттєві логістичні проблеми для російських військових.

Інцидент засвідчив чергову неспроможність російських спецслужб забезпечити безпеку навіть найбільш критичних елементів інфраструктури Росії.

ГУР наголошує: робота з підриву логістичних можливостей ворога триває.