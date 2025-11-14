База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Ева Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
ЕксклюзивЕва Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
ГоловнаСуспільствоВійна

Вибух на російському Транссибі: операція ГУР заблокувала ключову залізничну артерію РФ

По Транссибірській магістралі росіяни перевозять північнокорейську зброю.

Вибух на російському Транссибі: операція ГУР заблокувала ключову залізничну артерію РФ
Фото: скріншот

13 листопада поблизу населеного пункту Сосновка в Хабаровському краї РФ стався вибух, унаслідок якого був паралізований рух вантажних потягів на Транссибірській магістралі — одній із головних логістичних артерій росії.

Про це інформує ГУР МОУ, оприлюднивши відео підготовки операції.

У розвідці зазначають, що по Транссибірській магістралі російські окупанти активно перевозять озброєння та боєприпаси, зокрема отримані з території Північної Кореї.

У результаті вибуху під укіс зійшов вантажний потяг, пошкоджено залізничне полотно, що фактично зупинило рух на ділянці й створило суттєві логістичні проблеми для російських військових.

Інцидент засвідчив чергову неспроможність російських спецслужб забезпечити безпеку навіть найбільш критичних елементів інфраструктури Росії.

ГУР наголошує: робота з підриву логістичних можливостей ворога триває.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies