Сили оборони вдарили по порту "Новоросійськ" та ворожих установках ЗРК

Сили оборони вдарили по нафтовому терміналу в “Новоросійському” порту, що в Краснодарському краї. Спецоперацію провели СБУ, Головне управління розвідки міноборони, ССО, ДПСУ, берегові ракетно-артилерійські війська ВМС та інші складові Сил оборони.

Про це LB повідомили джерела в Силах оборони. “Новоросійськ” – це другий за величиною центр експорту нафти у країні-агресорці.

“Унаслідок атаки пошкоджено нафтоналивні стендери на причалах, трубопровідну інфраструктуру та насосні установки. На нафтотерміналі триває сильна пожежа", – повідомили співрозмовники в СБУ.

Також у Новоросійську підтверджено влучання по позиціях зенітно-ракетного комплексу С-300/400 на території в/ч 1537. Після прильотів фіксувалася потужна детонація.

“СБУ разом із Силами безпеки та оборони продовжують зменшувати нафтодоларові надходження в бюджет рф. Кожен уражений НПЗ чи нафтотермінал – це мінус мільйони доларів для воєнної машини кремля. Ми й надалі позбавлятимемо агресора ресурсів, поки він не втратить здатність вести цю війну”, – повідомило поінформоване джерело в СБУ.