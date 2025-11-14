База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Ева Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
ЕксклюзивЕва Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
ГоловнаСуспільствоВійна

Сили оборони вдарили по порту "Новоросійськ" та ворожих установках ЗРК

Після ударів там фіксували детонацію. 

Сили оборони вдарили по порту "Новоросійськ" та ворожих установках ЗРК
Пускові установки ЗРК С-400 армії Росії (ілюстративне фото)
Фото: mil.in.ua

Сили оборони вдарили по нафтовому терміналу в “Новоросійському” порту, що в Краснодарському краї. Спецоперацію провели СБУ, Головне управління розвідки міноборони, ССО, ДПСУ, берегові ракетно-артилерійські війська ВМС та інші складові Сил оборони.

Про це LB повідомили джерела в Силах оборони. “Новоросійськ” – це другий за величиною центр експорту нафти у країні-агресорці. 

“Унаслідок атаки пошкоджено нафтоналивні стендери на причалах, трубопровідну інфраструктуру та насосні установки. На нафтотерміналі триває сильна пожежа", – повідомили співрозмовники в СБУ.

Також у Новоросійську підтверджено влучання по позиціях зенітно-ракетного комплексу С-300/400 на території в/ч 1537. Після прильотів фіксувалася потужна детонація.

“СБУ разом із Силами безпеки та оборони продовжують зменшувати нафтодоларові надходження в бюджет рф. Кожен уражений НПЗ чи нафтотермінал – це мінус мільйони доларів для воєнної машини кремля. Ми й надалі позбавлятимемо агресора ресурсів, поки він не втратить здатність вести цю війну”, – повідомило поінформоване джерело в СБУ.

  • Сьогодні українські війська застосували ракету "Довгий Нептун", повідомив президент. Це – відповідь на терор. 
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies