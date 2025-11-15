Росіяни упродовж доби атакували 9 населених пунктів Харківщини

Упродовж минулої доби російські окупанти здійснили обстріли дев'ятьох населених пунктів Харківської області. У Лозовій постраждав чоловік.

Про це повідомляє начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Протягом минулої доби під ворожими ударами опинилися дев'ять населених пунктів Харківської області. У місті Лозова від обстрілу постраждав 59-річний чоловік.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 8 КАБ; 14 БПЛА типу "Герань-2"; 3 FPV-дрони; 9 БПЛА (тип встановлюється).

У Богодухівському районі пошкоджено два приватні будинки, господарські споруди, автомобіль, електромережі (с. Лютівка). У Харківському районі пошкоджено два автомобілі (с. Черкаські Тишки), автомобіль (с. Липці), багатоквартирний будинок, електромережі (с. Вільшани).

У Лозівському районі пошкоджено п'ять приватних будинків, господарчі споруди, чотири цивільні підприємства, два автомобілі, ветеринарну лабораторію.

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 151 людину. Залишилися 27 людей. Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 12 236 людей.