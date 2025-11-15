Чоловік Наталії Валерій Ходимчук працював старшим оператором головного циркуляційного насосу 4-го енергоблоку ЧАЕС та став першою жертвою аварії. Його тіло так і не виявили під завалами на станції.

Унаслідок російського удару дрона-камікадзе по житловому будинку на Троєщині померла 73-річна Наталія Ходимчук — дружина Валерія Ходемчука, першої офіційної жертви аварії на Чорнобильській АЕС.

Пані Наталію з тяжкими опіками доправили до Опікового центру, однак у ніч на 15 листопада вона померла.

Як зазначає Державне агентство України з управління зоною відчуження (ДАЗВ), Ходимчук мешкала у так званому «Чорнобильському будинку», де живуть колишні працівники ЧАЕС та їхні родини.

Її чоловік загинув у 1986 році. Валерій Ходимчук працював старшим оператором головного циркуляційного насосу 4-го енергоблоку ЧАЕС та став першою жертвою аварії. Його тіло так і не виявили під завалами на станції.

Державне агентство з управління зоною відчуження назвало смерть Наталії Романівни черговим свідченням російського терору проти цивільних та висловило співчуття рідним.