Від атаки РФ на Київ загинула Наталія Ходимчук – вдова першої жертви аварії на ЧАЕС

Чоловік Наталії Валерій Ходимчук працював старшим оператором головного циркуляційного насосу 4-го енергоблоку ЧАЕС та став першою жертвою аварії. Його тіло так і не виявили під завалами на станції.

Від атаки РФ на Київ загинула Наталія Ходимчук – вдова першої жертви аварії на ЧАЕС
Наталія Ходемчук
Фото: ДАЗВ

Унаслідок російського удару дрона-камікадзе по житловому будинку на Троєщині померла 73-річна Наталія Ходимчук — дружина Валерія Ходемчука, першої офіційної жертви аварії на Чорнобильській АЕС.

Пані Наталію з тяжкими опіками доправили до Опікового центру, однак у ніч на 15 листопада вона померла.

Як зазначає Державне агентство України з управління зоною відчуження (ДАЗВ), Ходимчук мешкала у так званому «Чорнобильському будинку», де живуть колишні працівники ЧАЕС та їхні родини. 

Її чоловік загинув у 1986 році. Валерій Ходимчук працював старшим оператором головного циркуляційного насосу 4-го енергоблоку ЧАЕС та став першою жертвою аварії. Його тіло так і не виявили під завалами на станції.

Державне агентство з управління зоною відчуження назвало смерть Наталії Романівни черговим свідченням російського терору проти цивільних та висловило співчуття рідним.
