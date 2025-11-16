Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Троє людей постраждали від російських обстрілів Харківщини

Ворог застосував авіацію і дрони.

Троє людей постраждали від російських обстрілів Харківщини
наслідки російських обстрілів Харківщини 16 листопада 2025 року

Унаслідок російських обстрілів 16 листопада постраждали троє людей на Харківщині.

Про це повідомила обласна прокуратура.

Вдень російські БпЛА атакували Холодногірський район Харкова. Пошкоджена територія футбольного майданчика і складське приміщення одного з підприємств.

Близько 14:00 російська авіація вдарила по селу Старовірівка Куп’янського району. У кількох житлових будинках та господарчих спорудах вибуховою хвилею вибило вікна й пошкодило конструкції. За словами медиків, жінка отримала гостру стресову реакцію.

Понад пів години російські FPV-дрони атакували село Лютівка Богодухівського району. Пошкоджене приватне домоволодіння, знищений автомобіль. Двоє чоловіків зазнали поранень.

  • Протягом минулої доби ворог атакував п’ять населених пунктів Харківської області, застосовуючи різні види озброєння, включно з керованими авіабомбами та ударними БпЛА. Одна людина була поранена.
