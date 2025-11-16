Троє людей постраждали від російських обстрілів Харківщини

Унаслідок російських обстрілів 16 листопада постраждали троє людей на Харківщині.

Про це повідомила обласна прокуратура.

Вдень російські БпЛА атакували Холодногірський район Харкова. Пошкоджена територія футбольного майданчика і складське приміщення одного з підприємств.

Близько 14:00 російська авіація вдарила по селу Старовірівка Куп’янського району. У кількох житлових будинках та господарчих спорудах вибуховою хвилею вибило вікна й пошкодило конструкції. За словами медиків, жінка отримала гостру стресову реакцію.

Понад пів години російські FPV-дрони атакували село Лютівка Богодухівського району. Пошкоджене приватне домоволодіння, знищений автомобіль. Двоє чоловіків зазнали поранень.