Унаслідок російських обстрілів у Херсоні постраждали двоє цивільних

До лікарів звернулися цивільні, які постраждали через обстріли РФ 15 листопада.

Фото: pershij.com.ua

Через російські обстріли Херсона 15 листопада стало відомо про ще двох поранених цивільних. 

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"До лікарні звернувся чоловік, який постраждав через російський обстріл Центрального району Херсона вранці 15 листопада", — ідеться у повідомленні. 

70-річний херсонець дістав контузію, йому надали меддопомогу і відпустили на амбулаторне лікування.

Також, до медиків звернулася 34-річна херсонка, яка постраждала під час російського обстрілу Корабельного району Херсона вдень 15 листопада. 

У жінки діагностували струс головного мозку та мінно-вибухову травму. Постраждалій призначили амбулаторне лікування.
