База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
ЕксклюзивСБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
ГоловнаСуспільствоВійна

Головне за ніч та ранок вівторка, 18 листопада: понад 150 боєзіткнень, атака на Дніпро, удари по Харківщині

Нічна повітряна атака, 151 бойове зіткнення, бої на Покровському та Костянтинівському напрямках, ворожі обстріли, ліквідація Антикорупційного бюро в Грузії.

Головне за ніч та ранок вівторка, 18 листопада: понад 150 боєзіткнень, атака на Дніпро, удари по Харківщині
Наслідки російської атаки на Дніпропетровщину
Фото: Дніпропетровська ОВА

У ніч на 18 листопада російська армія атакувала Дніпропетровщину ударними безпілотниками, FPV-дронами та артилерією.

Над областю збили 33 безпілотники ворога.

Поранені двоє людей. 59-річна жінка та 67-річний чоловік госпіталізовані в стані середньої тяжкості.

Виникли одразу декілька пожеж. Понівечені двоповерхова будівля медіа, транспортне та приватне підприємства, адмінбудівля, СТО, магазини та кіоски, заклад громадського харчування, інфраструктура, 6 багатоквартирних будинків, гаражі, понад 20 авто, ще 3 – знищені. За даними Суспільного, пошкоджена будівлю редакції мовника у Дніпрі та Українського Радіо.

Цієї ночі ворожа армія атакувала залізничну інфраструктуру Дніпра і Харківської області. Десятки дронів спрямувала на дніпровське приміське депо, що обслуговує приміські поїзди.

Суттєво зруйнований основний ремонтний цех, повідомили в Мінгромад, нагадавши, що це вже друга атака на цей об’єкт за повномасштабну війну.

Докладніше – в новині.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 151 бойове зіткнення, з них 40 пройшло на Покровському напрямку фронту.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 20 атак у районах Щербинівки, Олександро-Шультиного, Русиного Яру, Яблунівки та у бік Костянтинівки й Софіївки.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 960 окупантів і 13 ворожих артсистем. Від початку вторгнення армія ворога втратила близько 1 160 380 солдатів.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

Про обстріл росіянами міста Берестин повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Унаслідок ракетного удару по Берестину на Харківщині постраждали дев'ятеро людей. Один із травмованих - 16-річний хлопець.

Уночі в лікарні померла 17-річна дівчина, яка зазнала важких поранень через ракетний удар. Із 9 постраждалих 7 госпіталізовані.

Уночі росіяни атакували Україну балістикою і дронами. Зафіксували влучання 4 ракет і 13 БпЛА.

ППО знешкодила 101 безпілотник.

Більше інформації – в новині.

Спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі заявив про ліквідацію в країні Антикорупційного бюро та Служби із захисту персональних даних.

Як пише "Ехо Кавказу", два відомства припинять свою роботу у березні 2026 року, а їхні повноваження буде передано Державній службі авдиту, яку Папуашвілі назвав "більш високим та більш незалежним конституційним органом".

У 2022 році створення Антикорупційного бюро стало однією з умов надання Грузії статусу кандидата у члени Європейського Союзу.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося! 
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies