Головне за ніч та ранок вівторка, 18 листопада: понад 150 боєзіткнень, атака на Дніпро, удари по Харківщині

Нічна повітряна атака, 151 бойове зіткнення, бої на Покровському та Костянтинівському напрямках, ворожі обстріли, ліквідація Антикорупційного бюро в Грузії.

У ніч на 18 листопада російська армія атакувала Дніпропетровщину ударними безпілотниками, FPV-дронами та артилерією.

Над областю збили 33 безпілотники ворога.

Поранені двоє людей. 59-річна жінка та 67-річний чоловік госпіталізовані в стані середньої тяжкості.

Виникли одразу декілька пожеж. Понівечені двоповерхова будівля медіа, транспортне та приватне підприємства, адмінбудівля, СТО, магазини та кіоски, заклад громадського харчування, інфраструктура, 6 багатоквартирних будинків, гаражі, понад 20 авто, ще 3 – знищені. За даними Суспільного, пошкоджена будівлю редакції мовника у Дніпрі та Українського Радіо.

Цієї ночі ворожа армія атакувала залізничну інфраструктуру Дніпра і Харківської області. Десятки дронів спрямувала на дніпровське приміське депо, що обслуговує приміські поїзди.

Суттєво зруйнований основний ремонтний цех, повідомили в Мінгромад, нагадавши, що це вже друга атака на цей об’єкт за повномасштабну війну.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 151 бойове зіткнення, з них 40 пройшло на Покровському напрямку фронту.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 20 атак у районах Щербинівки, Олександро-Шультиного, Русиного Яру, Яблунівки та у бік Костянтинівки й Софіївки.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 960 окупантів і 13 ворожих артсистем. Від початку вторгнення армія ворога втратила близько 1 160 380 солдатів.

Про обстріл росіянами міста Берестин повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Унаслідок ракетного удару по Берестину на Харківщині постраждали дев'ятеро людей. Один із травмованих - 16-річний хлопець.

Уночі в лікарні померла 17-річна дівчина, яка зазнала важких поранень через ракетний удар. Із 9 постраждалих 7 госпіталізовані.

Уночі росіяни атакували Україну балістикою і дронами. Зафіксували влучання 4 ракет і 13 БпЛА.

ППО знешкодила 101 безпілотник.

Спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі заявив про ліквідацію в країні Антикорупційного бюро та Служби із захисту персональних даних.

Як пише "Ехо Кавказу", два відомства припинять свою роботу у березні 2026 року, а їхні повноваження буде передано Державній службі авдиту, яку Папуашвілі назвав "більш високим та більш незалежним конституційним органом".

У 2022 році створення Антикорупційного бюро стало однією з умов надання Грузії статусу кандидата у члени Європейського Союзу.

