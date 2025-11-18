Генштаб: на фронті пройшло понад 150 боїв

Розпочалася 1364-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 151 бойове зіткнення, з них 40 пройшло на Покровському напрямку фронту.
Про це розповіли у Генштабі.
За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали по території України три ракетних та 61 авіаційний удар, застосувавши шість ракет та скинувши 131 керовану авіаційну бомбу. Крім цього, залучили для ураження 5130 дронів-камікадзе та здійснили 4336 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 75 – з реактивних систем залпового вогню.
Агресор завдавав авіаційних ударів керованими бомбами по населених пунктах, зокрема це Костянтинівка Донецької області; Миколаївка, Межова, Коломійці Дніпропетровської області; Білогір’я, Гуляйполе Запорізької області; Козацьке Херсонської області.
За минулу добу авіація Сил оборони уразила три райони зосередження особового складу, озброєння й військової техніки противника.
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося сім боєзіткнень. Крім того, ворог завдав 6 авіаційних ударів, скинувши 14 керованих бомб, а також здійснив 148 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема вісім – із реактивних систем залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку противник шість разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу Вовчанська та у бік населеного пункту Дворічанське.
На Куп’янському напрямку за добу відбулося три атаки окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах населених пунктів Піщане й Степова Новоселівка.
На Лиманському напрямку ворог атакував дев’ять разів, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Новий Мир, Зарічне й Дробишеве.
На Слов’янському напрямку у районах Дронівки, Серебрянки, Сіверська й Федорівки – противник десять разів атакував позиції наших військ.
На Краматорському напрямку противник двічі намагався прорвати оборону наших захисників, у районах Ступочок та Оріхово-Василівки.
На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 20 атак у районах Щербинівки, Олександро-Шультиного, Русиного Яру, Яблунівки та у бік Костянтинівки й Софіївки.
На Покровському напрямку наші захисники зупинили 40 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Маяк, Федорівка, Родинське, Червоний Лиман, Лисівка, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке та Дачне.
На Олександрівському напрямку ворог 13 разів атакував наші позиції у районах населених пунктів Зелений Гай, Вороне, Соснівка, Березове, Красногірське та Першотравневе.
На Гуляйпільському напрямку ворог десять разів атакував позиції наших оборонців в районах населених пунктів Солодке, Рівнопілля, Яблукове та Зелений Гай.
На Оріхівському напрямку окупанти один раз наступали у бік населеного пункту Приморське.
На Придніпровському напрямку ворог двічі марно намагався наблизитися до позицій наших оборонців.
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
- Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі й техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 960 осіб. Також українські воїни знешкодили 13 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, засіб протиповітряної оборони, 294 безпілотних літальних апарати оперативно-тактичного рівня та 43 одиниці автомобільної техніки окупантів.