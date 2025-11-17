За тиждень росіяни застосували 2400 БпЛА по Херсонщині

Російські окупанти продовжують масовано атакувати Херсонщину з безпілотників. Лише за минулий тиждень зафіксовано понад 2400 ворожих БпЛА.
Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"російські окупанти продовжують безжальну атакувати Херсонщину з дронів. Минулого тижня зафіксовано понад 2400 ворожих БпЛА. Завдяки професіоналізму наших оборонців 2300 або 95% російських дронів були знищені", — повідомляє очільник ОВА.
- За минулу добу на Херсонщині одна людина загинула і одинадцять – поранені унаслідок агресії РФ. Ворог атакував 18 населених пунктів області.