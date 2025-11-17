США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
Одна людина загинула і одинадцять – поранені на Херсонщині унаслідок агресії РФ

Ворог атакував 18 населених пунктів області. 

Одна людина загинула і одинадцять – поранені на Херсонщині унаслідок агресії РФ
Наслідки російського обстрілу, ілюстративне фото
Фото: Херсонська ОВА

Одна людина загинула і одинадцять – поранені на Херсонщині унаслідок агресії РФ. Ворог атакував 18 населених пунктів області. 

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Олександр Прокудін. 

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Комишани, Придніпровське, Садове, Білозерка, Дніпровське, Кізомис, Берислав, Золота Балка, Нововоронцовка, Монастирське, Червоний Маяк, Милове, Дудчани, Львове, Веселе, Козацьке та місто Херсон.

російські військові били по критичній, транспортній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 2 приватні будинки.

Також окупанти понівечили господарчу споруду, карети швидкої допомоги, приватний автомобіль та газогін. Виток газу перекрили, загроз та пожеж наразі немає.

У ОВА нагадують про можливість евакуації. Для цього варто звернутися до обласного контакт-центру: 0800 101 102 та 0800 330 951.
