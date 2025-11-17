Росіяни тричі обстрілювали Краматорськ на Донеччині, є постраждалий

Упродовж 17 листопада російські окупанти тричі обстрілювали місто Краматорськ і громаду. Унаслідок російських атак поранений цивільний.

Про це повідомляє Краматорська міська рада.

О 08:00 російські війська відкрили вогонь по приватному сектору. Внаслідок обстрілу пошкоджено житловий будинок та автомобіль. О 13:05 ворог завдав удару безпілотником по одному з місцевих підприємств.

За попередньою інформацією, постраждалих немає. Триває уточнення обсягів пошкоджень.

Ближче до вечора, о 16:50, знову зафіксовано обстріл приватного сектору. Внаслідок влучання по прилеглій території житлового будинку поранено чоловіка 1977 року народження. Йому надається медична допомога.

Міська влада та екстрені служби працюють на місцях подій, встановлюються остаточні наслідки обстрілів.

Краматорська міська військова адміністрація закликає мешканців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та обов’язково перебувати в укриттях під час небезпеки.