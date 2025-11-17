​Росіяни поширюють фейки про взяття "лівого берега Куп’яньска", - 10-й армійський корпус ЗСУ

Російська пропаганда поширює повідомлення про те, що збройні формування РФ нібито "зайняли лівий берег Куп’янська" і "оточили українські війська в районі Подолів".
Про це повідомляє 10-й армійський корпус Збройних сил України.
"Проблема лише в одному нюансі: наші підрозділи там ворога так і не знайшли. Хоча чесно – старанно шукали. Навіть зайві кущі перевірили", - йдеться в повідомленні.
Наголошується, що підрозділи 10 армійського корпусу роблять все, щоб російські "перемоги" так і залишились тільки в їхніх фантазіях.
- Як повідомлялося, російські військові в Куп’янську отримали команду симулювати контроль над містом, розмахуючи російськими прапорами там, де присутні їх малі групи. Військові назвали це "потьомкінським захопленням", зауваживши, що окупанти "машуть прапорами" в місті, яке не контролюють.