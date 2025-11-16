Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Ева Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
ЕксклюзивЕва Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни отримали команду симулювати контроль над Куп'янськом, - ЗСУ

У пакети постачання окупантів почали додавати триколори, щоб вони ними розмахували. 

Росіяни отримали команду симулювати контроль над Куп'янськом, - ЗСУ
Знак Куп’янськ-Вузловий
Фото: из Telegram Куп'янськ-Вузловий Україна

Російські військові в Куп’янську отримали команду симулювати контроль над містом, розмахуючи російськими прапорами там, де присутні їх малі групи. Військові назвали це "потьомкінським захопленням", зауваживши, що окупанти "машуть прапорами" в місті, яке не контролюють.

Про це повідомило Угруповання об’єднаних сил. 

Зазначається, що в пакети постачання для військових, які скидаються на місто за допомогою дронів, почали додавати прапори. 

"Щонайменше одна така “операція” вже відбулася - очікуємо на швидке та дещо обрізане наприкінці відео в усіх російських медіа", - йдеться в повідомленні. 

"Від імені оборонців України заявляємо: окупація міста - не те, що можна імітувати. Незважаючи на заяви Владіміра Путіна та ГШ РФ про “оточення” міста та українських сил в ньому, більша частина Куп’янська контролюється Силами оборони України, а групи росіян у північних районах відрізані від наземного постачання. Нинішня акція - спроба зробити хорошу міну при поганій грі та прикрити очевидну брехню очільника російського режиму", - наголосили в угрупування ОС. 

Водночас Сили оборони "подякували" російським командирам за те, що подібними акціями ті допомагають “підсвітити” розкидані Куп’янськом малі групи піхоти. 

"Це полегшує роботу українським дронарям. Російським же військовослужбовцям, що отримали такий наказ, радимо пожити ще - для чого достатньо лише змінити прапор на білий", - йдеться в повідомленні.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies