Росіяни отримали команду симулювати контроль над Куп'янськом, - ЗСУ

У пакети постачання окупантів почали додавати триколори, щоб вони ними розмахували.

Російські військові в Куп’янську отримали команду симулювати контроль над містом, розмахуючи російськими прапорами там, де присутні їх малі групи. Військові назвали це "потьомкінським захопленням", зауваживши, що окупанти "машуть прапорами" в місті, яке не контролюють.

Про це повідомило Угруповання об’єднаних сил.

Зазначається, що в пакети постачання для військових, які скидаються на місто за допомогою дронів, почали додавати прапори.

"Щонайменше одна така “операція” вже відбулася - очікуємо на швидке та дещо обрізане наприкінці відео в усіх російських медіа", - йдеться в повідомленні.

"Від імені оборонців України заявляємо: окупація міста - не те, що можна імітувати. Незважаючи на заяви Владіміра Путіна та ГШ РФ про “оточення” міста та українських сил в ньому, більша частина Куп’янська контролюється Силами оборони України, а групи росіян у північних районах відрізані від наземного постачання. Нинішня акція - спроба зробити хорошу міну при поганій грі та прикрити очевидну брехню очільника російського режиму", - наголосили в угрупування ОС.

Водночас Сили оборони "подякували" російським командирам за те, що подібними акціями ті допомагають “підсвітити” розкидані Куп’янськом малі групи піхоти.

"Це полегшує роботу українським дронарям. Російським же військовослужбовцям, що отримали такий наказ, радимо пожити ще - для чого достатньо лише змінити прапор на білий", - йдеться в повідомленні.