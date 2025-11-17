Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
Ева Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
ЕксклюзивЕва Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
ГоловнаСуспільствоВійна

Головне за ніч та ранок понеділка, 17 листопада: майже 220 боєзіткнень, удари по Балаклії, Зеленський у Франції

Нічна повітряна атака, 216 бойових зіткнень, бої на Покровському та Костянтинівському напрямках, ворожі обстріли.

Головне за ніч та ранок понеділка, 17 листопада: майже 220 боєзіткнень, удари по Балаклії, Зеленський у Франції
Наслідки російської атаки на Чернігівщині
Фото: Чернігівська ОВА

У ніч на 17 листопада російські війська завдали ракетних ударів по місту Балаклія на Харківщині. Загинули люди. Серед поранених є діти.

Начальник ОВА Олег Синєгубов пише про одну загиблу людину, а начальник Балаклійської МВА Віталій Карабанов - про трьох. ДСНС теж повідомляє про трьох загиблих.

За даними рятувальників, 13 людей постраждали, з них 4 дитини.

Унаслідок атаки горіли приватний житловий будинок, балкони квартир багатоповерхівок та легкові автомобілі. Всі пожежі оперативно ліквідовані.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 216 боїв, близько третини (75) – на Покровському напрямку.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 32 атаки у районах населених пунктів Костянтинівка, Щербинівка, Плещіївка, Русин Яр, Степанівка, Полтавка, Софіївка та у напрямку Новопавлівки.

Сил оборони уразили район зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та одну артилерійську систему російських загарбників.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1160 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення війська ворога втратили близько 1 159 420 солдатів.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

Уночі зафіксували влучання 32 ударних БпЛА та двох балістичних ракет.

ППО знешкодила 91 ворожий безпілотник.

Докладніше – в новині.

Директор НАБУ Семен Кривонос заявив, що на Бюро чинять тиск, зокрема через спроби стеження за детективами та використання прогалин у державних реєстрах. Про це він сказав під час виступу на засіданні ТСК.

За його словами, працівників НАБУ, які здійснювали заходи навколо офісу фігурантів справи про корупцію в "Енергоатомі", відстежували через систему "Безпечне місто".

Він також наголосив на критичній проблемі доступу до судових реєстрів, коли сторонні працівники правоохоронних органів або судів можуть переглядати ухвали ВАКС та іншу інформацію щодо слідчих дій.

Більше інформації – в новині.

Президент України Володимир Зеленський прибув до Франції, де його зустрів президент Еммануель Макрон.

Зустріч відбулася на авіабазі 107 у Віллакубле, повідомив Єлисейський палац.

Очікується, що під час переговорів двох лідерів йтиметься про посилення оборонної співпраці. За даними France 24, Зеленський та Макрон готуються підписати угоду про співпрацю в сфері авіації, яка передбачатиме передачу сучасних французьких винищувачів Rafale.

Президент Дональд Трамп повідомив, що республіканці працюють над законопроєктом про санкції проти будь-якої країни, яка веде бізнес з Росією.

За словами американського лідера, також до законопроєкту можуть додати не лише Росію, а й Іран. Санкції будуть жорсткими.

"Тож будь-яка країна, яка веде бізнес з Росією, зазнає суворих санкцій", – сказав він журналістам у Флориді.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося! 
Теми: , , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies