Головне за ніч та ранок понеділка, 17 листопада: майже 220 боєзіткнень, удари по Балаклії, Зеленський у Франції

Нічна повітряна атака, 216 бойових зіткнень, бої на Покровському та Костянтинівському напрямках, ворожі обстріли.

У ніч на 17 листопада російські війська завдали ракетних ударів по місту Балаклія на Харківщині. Загинули люди. Серед поранених є діти.

Начальник ОВА Олег Синєгубов пише про одну загиблу людину, а начальник Балаклійської МВА Віталій Карабанов - про трьох. ДСНС теж повідомляє про трьох загиблих.

За даними рятувальників, 13 людей постраждали, з них 4 дитини.

Унаслідок атаки горіли приватний житловий будинок, балкони квартир багатоповерхівок та легкові автомобілі. Всі пожежі оперативно ліквідовані.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 216 боїв, близько третини (75) – на Покровському напрямку.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 32 атаки у районах населених пунктів Костянтинівка, Щербинівка, Плещіївка, Русин Яр, Степанівка, Полтавка, Софіївка та у напрямку Новопавлівки.

Сил оборони уразили район зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та одну артилерійську систему російських загарбників.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1160 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення війська ворога втратили близько 1 159 420 солдатів.

Уночі зафіксували влучання 32 ударних БпЛА та двох балістичних ракет.

ППО знешкодила 91 ворожий безпілотник.

Директор НАБУ Семен Кривонос заявив, що на Бюро чинять тиск, зокрема через спроби стеження за детективами та використання прогалин у державних реєстрах. Про це він сказав під час виступу на засіданні ТСК.

За його словами, працівників НАБУ, які здійснювали заходи навколо офісу фігурантів справи про корупцію в "Енергоатомі", відстежували через систему "Безпечне місто".

Він також наголосив на критичній проблемі доступу до судових реєстрів, коли сторонні працівники правоохоронних органів або судів можуть переглядати ухвали ВАКС та іншу інформацію щодо слідчих дій.

Президент України Володимир Зеленський прибув до Франції, де його зустрів президент Еммануель Макрон.

Зустріч відбулася на авіабазі 107 у Віллакубле, повідомив Єлисейський палац.

Очікується, що під час переговорів двох лідерів йтиметься про посилення оборонної співпраці. За даними France 24, Зеленський та Макрон готуються підписати угоду про співпрацю в сфері авіації, яка передбачатиме передачу сучасних французьких винищувачів Rafale.

Президент Дональд Трамп повідомив, що республіканці працюють над законопроєктом про санкції проти будь-якої країни, яка веде бізнес з Росією.

За словами американського лідера, також до законопроєкту можуть додати не лише Росію, а й Іран. Санкції будуть жорсткими.

"Тож будь-яка країна, яка веде бізнес з Росією, зазнає суворих санкцій", – сказав він журналістам у Флориді.

