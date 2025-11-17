Трамп: республіканці працюють над жорсткими санкціями проти тих, хто веде бізнес з Росією

Президент Дональд Трамп повідомив, що республіканці працюють над законопроєктом про санкції проти будь-якої країни, яка веде бізнес з Росією. Про це він сказав 16 листопада.
За словами американського лідера, також до законопроєкту можуть додати не лише Росію, а й Іран. Інші деталі поки невідомі.
"Я чув, що вони займаються цим, і мене це влаштовує", – сказав він.
За словами президента, ці санкції будуть жорсткими.
"Тож будь-яка країна, яка веде бізнес з Росією, зазнає суворих санкцій", – сказав він журналістам у Флориді.
- 23 жовтня США застосували санкції проти найбільших російських нафтових компаній "Лукойл" і "Роснафта".
- Після цих заходів почалося зниження попиту на російську нафту в світі, говорив президент Володимир Зеленський.
- Раніше сенатор Ліндсі Грем повідомляв про роботу над законопроєктом, що передбачає 500 % санкцій для всіх країн, які купують російські нафту, газ, уран і нафтопродукти.
- Нещодавно держсекретар США Марко Рубіо сказав, що поки що Вашингтон не бачить можливості розширення антиросійських санкцій.