Трамп: республіканці працюють над жорсткими санкціями проти тих, хто веде бізнес з Росією

Він сказав, що погоджується з цим.

Президент Дональд Трамп повідомив, що республіканці працюють над законопроєктом про санкції проти будь-якої країни, яка веде бізнес з Росією. Про це він сказав 16 листопада.

За словами американського лідера, також до законопроєкту можуть додати не лише Росію, а й Іран. Інші деталі поки невідомі.

"Я чув, що вони займаються цим, і мене це влаштовує", – сказав він.

За словами президента, ці санкції будуть жорсткими.

"Тож будь-яка країна, яка веде бізнес з Росією, зазнає суворих санкцій", – сказав він журналістам у Флориді.