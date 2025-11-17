Президент Кіпру та лідер турків-кіпріотів зустрінуться 20 листопада

Вони зустрінуться в резиденції посланця миротворчих сил ООН на Кіпрі.

Президент Кіпру Нікос Христодулідес та лідер турків-кіпріотів Туфан Ерхурман планують зустрітись 20 листопада.

Про це повідомляє Ekathimerini.

Зазначається, що вони зустрінуться в резиденції посланця миротворчих сил Організації Об'єднаних Націй на Кіпрі.

Це буде їхня перша зустріч з моменту обрання Ерхурмана у жовтні цього року.

В адміністрації Ерхурмана повідомили, що зустріч буде проведена для знайомства, а речник Христодулідеса заявив, що той йде на зустріч з “конструктивною та щирою політичною волею”.

Раніше Туфан Ерхурман пообіцяв працювати над відновленням переговорів ООН щодо возз'єднання острова, які зайшли в глухий кут.