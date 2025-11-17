Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
Ева Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
ЕксклюзивЕва Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
ГоловнаСвіт

Президент Кіпру та лідер турків-кіпріотів зустрінуться 20 листопада

Вони зустрінуться в резиденції посланця миротворчих сил ООН на Кіпрі.

Президент Кіпру та лідер турків-кіпріотів зустрінуться 20 листопада
Президент Кіпру Нікос Хрістодулідес
Фото: EPA/UPG

Президент Кіпру Нікос Христодулідес та лідер турків-кіпріотів Туфан Ерхурман планують зустрітись 20 листопада.

Про це повідомляє Ekathimerini.

Зазначається, що вони зустрінуться в резиденції посланця миротворчих сил Організації Об'єднаних Націй на Кіпрі. 

Це буде їхня перша зустріч з моменту обрання Ерхурмана у жовтні цього року.

В адміністрації Ерхурмана повідомили, що зустріч буде проведена для знайомства, а речник Христодулідеса заявив, що той йде на зустріч з “конструктивною та щирою політичною волею”. 

Раніше Туфан Ерхурман пообіцяв працювати над відновленням переговорів ООН щодо возз'єднання острова, які зайшли в глухий кут.
Теми:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies