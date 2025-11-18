База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
ГоловнаСвіт

У ПАР заявили, що саміт G20 відбудеться без участі США

Там вважають, що відсутність США не має паралізувати G-20. 

У ПАР заявили, що саміт G20 відбудеться без участі США
Міністр закордонних справ ПАР Рональд Ламола
Фото: EPA/UPG

Лідери країн "Групи двадцяти" (G20) планують схвалити кроки щодо реформування глобальної фінансової архітектури та прийняти інші ключові рішення на щорічному саміті цього тижня, попри відсутність президента США Дональда Трампа. 

Про це пише Bloomberg.

"Ми вважаємо, що країни, присутні тут, мають ухвалити рішення та прийняти декларацію. Ми не вважаємо, що відсутність США має паралізувати G20", — сказав міністр закордонних справ ПАР Роналд Ламола, виступаючи у вівторок на першому Bloomberg Africa Business Summit напередодні зустрічі лідерів.

Трамп наказав бойкотувати перший на ариканському континенті саміт G20, продовжуючи поширювати хибний наратив про нібито "геноцид білих фермерів-африканерів" у ПАР. Американські чиновники також проігнорували кілька підготовчих зустрічей, що ускладнило спроби інших членів блоку досягти консенсусу та узгодити спільні комюніке.

"G20 має надіслати чіткий сигнал, що світ може рухатися вперед із США чи без них. Ми просто відзначимо їх як відсутніх і продовжимо роботу саміту", – сказав Ламола. 

Президент Китаю Сі Цзіньпін та російський диктатор Володимир Путін також не будуть присутні на зустрічі лідерів, і це вважають "ще одним ударом" по спробі Південної Африки визначити порядок денний G20 та переконати її зробити більше для боротьби з глобальною нерівністю, зміною клімату та зростанням африканського боргу.
