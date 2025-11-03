​Президент Фінляндії не виключає можливості зустрічі Зеленського з Путіним на саміті G20 в ПАР

"Якщо протягом наступних двох-трьох тижнів ситуація розвиватиметься так, як очікується, то, можливо, місцем зустрічі Путіна і Зеленського стане саміт G20 в Йоганнесбурзі".

Президент Фінляндії Александр Стубб припустив, що очільник Кремля Владімір Путін та президент України Володимир Зеленський можуть провести зустріч на саміті G20 в Африці наприкінці листопада.

Його цитує видання Yle.

Перед цим Стубб заявив, що президенти США Дональд Трамп та Путін можуть також зустрітися в Африці наприкінці листопада на саміті G20.

Він також зазначив, що хоча зараз немає ознак швидкого припинення вогню чи перемир’я, однак "робота за лаштунками триватиме".

Стубб наголосив, що підхід Фінляндії до війни в Україні залишається незмінним: військовий і економічний тиск на Росію необхідно посилити, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів.

"Якщо протягом наступних двох-трьох тижнів ситуація розвиватиметься так, як очікується, то, можливо, місцем зустрічі Путіна і Зеленського стане саміт G20 в Йоганнесбурзі", - додав Стубб.