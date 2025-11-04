Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
«Американські битки»: чому їх все більше і чи добре це для нас
«Американські битки»: чому їх все більше і чи добре це для нас
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Трамп про російський “Буревісник”: замість випробовування ракет Путін має завершити війну проти України
Трамп про російський “Буревісник”: замість випробовування ракет Путін має завершити війну проти України
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
ГоловнаСвіт

Перу оголосило про розрив дипломатичних зв'язків з Мексикою через притулок для експрем’єрки

Бетсі Чавес на батьківщині висунуто обвинувачення у зв'язку з ймовірною спробою державного перевороту 2022 року, здійсненою тодішнім президентом Педро Кастільйо.

Перу оголосило про розрив дипломатичних зв'язків з Мексикою через притулок для експрем’єрки
Колишня прем'єр-міністерка Перу Бетсі Чавес
Фото: ojo-publico.com

Перу оголосило про розрив дипломатичних зв'язків з Мексикою через клопотання про надання притулку колишній прем'єр-міністерці Перу Бетсі Чавес, повідомляє DW.

Чавес на батьківщині висунуто обвинувачення у зв'язку з ймовірною спробою державного перевороту 2022 року, здійсненою тодішнім президентом Педро Кастільйо.

“Сьогодні ми з подивом і глибоким жалем дізналися, що колишній прем'єр-міністерці Бетсі Чавес, ймовірній співорганізаторці спроби державного перевороту, здійсненої колишнім президентом Педро Кастільйо (2021-2022), надається притулок у резиденції посольства Мексики в Перу”, – заявив міністр закордонних справ Перу Уго де Села на пресконференції вчора.

Де Села назвав рішення Мексики “недружнім актом”, а потім додав: “Враховуючи неодноразові випадки втручання нинішнього та колишнього президентів цієї країни у внутрішні справи Перу, уряд Перу вирішив сьогодні розірвати дипломатичні відносини з Мексикою”.

Кастільйо, який прийшов до влади на лівій платформі, був усунутий парламентом і заарештований у грудні 2022 року після спроби розпустити Конгрес. Чавес також зіткнулася з кримінальними обвинуваченнями за її ймовірну роль у цих подіях.

Вона заперечила, що знала про план Кастільйо розпустити законодавчий орган.

У вересні Чавес також відкинула обвинувачення у тому, що намагалася втекти до посольства Мексики в Перу під час спроби Кастільйо розпустити Конгрес. За словами водія Чавес, жінка просила відвезти її туди, але згодом повернулася до свого офісу.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies