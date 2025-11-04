Перу оголосило про розрив дипломатичних зв'язків з Мексикою через притулок для експрем’єрки

Бетсі Чавес на батьківщині висунуто обвинувачення у зв'язку з ймовірною спробою державного перевороту 2022 року, здійсненою тодішнім президентом Педро Кастільйо.

Перу оголосило про розрив дипломатичних зв'язків з Мексикою через клопотання про надання притулку колишній прем'єр-міністерці Перу Бетсі Чавес, повідомляє DW.

“Сьогодні ми з подивом і глибоким жалем дізналися, що колишній прем'єр-міністерці Бетсі Чавес, ймовірній співорганізаторці спроби державного перевороту, здійсненої колишнім президентом Педро Кастільйо (2021-2022), надається притулок у резиденції посольства Мексики в Перу”, – заявив міністр закордонних справ Перу Уго де Села на пресконференції вчора.

Де Села назвав рішення Мексики “недружнім актом”, а потім додав: “Враховуючи неодноразові випадки втручання нинішнього та колишнього президентів цієї країни у внутрішні справи Перу, уряд Перу вирішив сьогодні розірвати дипломатичні відносини з Мексикою”.

Кастільйо, який прийшов до влади на лівій платформі, був усунутий парламентом і заарештований у грудні 2022 року після спроби розпустити Конгрес. Чавес також зіткнулася з кримінальними обвинуваченнями за її ймовірну роль у цих подіях.

Вона заперечила, що знала про план Кастільйо розпустити законодавчий орган.

У вересні Чавес також відкинула обвинувачення у тому, що намагалася втекти до посольства Мексики в Перу під час спроби Кастільйо розпустити Конгрес. За словами водія Чавес, жінка просила відвезти її туди, але згодом повернулася до свого офісу.