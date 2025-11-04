Поблизу авіабази у Бельгії помітили дрони

Сьогодні ввечері, 4 листопада, у Бельгії поблизу авіабазимпомітили дрони.

Про це повідомляє Het Nieuwsblad.

“Близько 19:00 громадяни також повідомили про шість дронів поблизу військової авіабази Кляйне-Брогель, поблизу міста Пір”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що поліція негайно прибула на місце події та змогла зробити два візуальних спостереження за дронами, що підтвердив і мер Стівен Матей.

Втім, додав він, саме Міністерство оборони не змогло виявити жодних дронів.

Видання нагадує, що минулими вихідними дрони тричі бачили над авіабазою, де зберігається американська ядерна зброя та де досі розміщені F-16. Авіабаза Кляйне-Брогель згодом стане базою для винищувачів F-35.