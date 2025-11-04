Медсестри можуть самостійно призначати ліки і мають свій менеджмент — чого нас може навчити досвід Канади
Медсестри можуть самостійно призначати ліки і мають свій менеджмент — чого нас може навчити досвід Канади
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Трамп про російський “Буревісник”: замість випробовування ракет Путін має завершити війну проти України
Трамп про російський “Буревісник”: замість випробовування ракет Путін має завершити війну проти України
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
«Американські битки»: чому їх все більше і чи добре це для нас
«Американські битки»: чому їх все більше і чи добре це для нас
ГоловнаСвіт

Поблизу авіабази у Бельгії помітили дрони

Минулими вихідними дрони тричі бачили над цією авіабазою.

Сьогодні ввечері, 4 листопада, у Бельгії поблизу авіабазимпомітили дрони.

Про це повідомляє Het Nieuwsblad.

“Близько 19:00 громадяни також повідомили про шість дронів поблизу військової авіабази Кляйне-Брогель, поблизу міста Пір”, - йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що поліція негайно прибула на місце події та змогла зробити два візуальних спостереження за дронами, що підтвердив і мер Стівен Матей. 

Втім, додав він, саме Міністерство оборони не змогло виявити жодних дронів. 

Видання нагадує, що минулими вихідними дрони тричі бачили над авіабазою, де зберігається американська ядерна зброя та де досі розміщені F-16. Авіабаза Кляйне-Брогель згодом стане базою для винищувачів F-35.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies