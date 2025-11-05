Польща планує постачати газ до Словаччини замість російського

Польща планує постачати до Словаччини газ, який має замінити російські енергоресурси.

Про це повідомляє Укрінформ.

Президент Словаччини Петер Пеллегріні розповів, що його країна перебуває у дуже складній з технічної точки зору ситуації щодо припинення постачання газу з Росії.

“Тому я дуже радий прийняти пропозицію президента Польщі та дії польського уряду, які дозволять забезпечити альтернативні постачання газу до Словаччини через інтерконектор наших систем. Звісно, якщо цей газ буде доступний за хорошою ціною та розумними транзитними тарифами. Це - можливість диверсифікувати наше енергопостачання та використовувати інфраструктуру, в яку ми інвестували разом з Польщею”, - наголосив Пеллегріні.

В свою чергу президент Польщі Кароль Навроцький зазначив, що Польща стане хабом постачання скрапленого газу зі США.

“У Польщі маємо LNG-термінал у Свіноуйсцє. Сподіваюся, що будівництво плавучого термінала в Балтійському морі також незабаром завершиться. У нас є інтерконектор зі Словаччиною. Тому перед нами, країнами Центральної та Східної Європи, стоїть важливе завдання, в якому ми повинні бути єдиними: як сказав президент (Словаччини - ред.) - повна незалежність від російського газу”, - зауважив Кароль Навроцький.