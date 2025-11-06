Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
ГоловнаСвіт

У Норвегії завершили розслідування щодо ймовірних польотів дронів над аеропортом Осло

Поліція "не змогла підтвердити або спростувати факт появи дронів у ніч на 23 вересня".

У Норвегії завершили розслідування щодо ймовірних польотів дронів над аеропортом Осло
Термінал аеропорту в Осло
Фото: mynewsdesk.com

Норвезька поліція закрила розслідування щодо ймовірних польотів дронів над аеропортом Осло, які у вересні спричинили його тимчасове закриття, пише The Guardian

Правоохоронці заявили, що не знайшли достатніх доказів присутності безпілотників.

Інцидент стався 22–23 вересня, коли через повідомлення про дрони тимчасово зупиняли роботу аеропорту у Копенгагені. Подібні випадки останнім часом траплялися в різних державах Європи, викликаючи перебої в авіасполученні.

У деяких країнах посадовці пов’язували ці інциденти з можливими елементами "гібридної війни" з боку Росії, але Москва заперечує будь-яку причетність.

Поліція Норвегії зазначила, що під час розслідування опитала працівників аеропорту і вивчила записи з камер спостереження, проте "не змогла підтвердити або спростувати факт появи дронів у ніч на 23 вересня".

  • Водночас у Данії слідство щодо ймовірних польотів дронів над аеропортом Копенгагена триває.
  • А ось у Бельгії вирішили: якщо дрони становлять загрозу чи перешкоджають польотам у бельгійському повітряному просторі, їх слід збивати, коли це можливо.
