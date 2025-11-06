У Норвегії завершили розслідування щодо ймовірних польотів дронів над аеропортом Осло

Норвезька поліція закрила розслідування щодо ймовірних польотів дронів над аеропортом Осло, які у вересні спричинили його тимчасове закриття, пише The Guardian.
Правоохоронці заявили, що не знайшли достатніх доказів присутності безпілотників.
Інцидент стався 22–23 вересня, коли через повідомлення про дрони тимчасово зупиняли роботу аеропорту у Копенгагені. Подібні випадки останнім часом траплялися в різних державах Європи, викликаючи перебої в авіасполученні.
У деяких країнах посадовці пов’язували ці інциденти з можливими елементами "гібридної війни" з боку Росії, але Москва заперечує будь-яку причетність.
Поліція Норвегії зазначила, що під час розслідування опитала працівників аеропорту і вивчила записи з камер спостереження, проте "не змогла підтвердити або спростувати факт появи дронів у ніч на 23 вересня".
- Водночас у Данії слідство щодо ймовірних польотів дронів над аеропортом Копенгагена триває.
- А ось у Бельгії вирішили: якщо дрони становлять загрозу чи перешкоджають польотам у бельгійському повітряному просторі, їх слід збивати, коли це можливо.