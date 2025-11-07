Трамп стверджує, що Індія "практично припинила" купувати російську нафту

Під час спілкування з журналістами в Овальному кабінеті президент США Дональд Трамп заявив, що Індія "практично припинила" купувати енергоресурси у Росії під тиском Вашингтона.

У республіканця запитали, як йдуть його перемовини з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді. За словами Трампа, "усе добре", а російська нафта вже майже не імпортується в країну.

Господар Білого дому додав, що Моді запросив його відвідати Індію. Цей візит, найімовірніше, відбудеться вже наступного року.