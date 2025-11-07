Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
ГоловнаСвіт

Трамп стверджує, що Індія "практично припинила" купувати російську нафту

Наступного року республіканець може відвідати Делі.

Трамп стверджує, що Індія "практично припинила" купувати російську нафту
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Під час спілкування з журналістами в Овальному кабінеті президент США Дональд Трамп заявив, що Індія "практично припинила" купувати енергоресурси у Росії під тиском Вашингтона.

У республіканця запитали, як йдуть його перемовини з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді. За словами Трампа, "усе добре", а російська нафта вже майже не імпортується в країну.

Господар Білого дому додав, що Моді запросив його відвідати Індію. Цей візит, найімовірніше, відбудеться вже наступного року.
