Данія хоче заборонити соціальні мережі дітям до 15 років

Данський уряд хоче встановити вікове обмеження на доступ до соціальних мереж — заборону для осіб молодших 15 років, передає видання Euronews.

Батьки зможуть давати дозвіл на користування соцмережами з 13 років — але лише після спеціальної оцінки.

Це буде один із найрадикальніших кроків у ЄС, спрямований на обмеження впливу соцмереж на дітей і підлітків. Рішення ухвалили на тлі глобальних дискусій про шкоду онлайн-контенту для психічного здоров’я молоді.

Міністерство цифровізації Данії заявило, що мінімальний вік - 15 років - запровадять для «певних соціальних мереж», не уточнивши, яких саме. Також поки не відомо, як держава забезпечуватиме виконання заборони, адже діти легко отримують доступ до інтернету.

Міністерка цифровізації Кароліне Стаге наголосила, що Данія «нарешті проводить межу» і «веде Європу до створення національного вікового цензу для соцмереж», аби посилити цифрове благополуччя дітей.

Ініціатива об’єднала політиків із правих, лівих і центристських партій, які переконані, що діти не повинні залишатися наодинці у цифровому середовищі, сповненому шкідливого контенту і комерційного тиску.

У документі зазначено, що соціальні мережі «порушують сон дітей, знижують концентрацію та створюють психологічний тиск через цифрові взаємини, у яких дорослі не завжди присутні».