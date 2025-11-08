Ексміністра юстиції Польщі Зьобро позбавили депутатської недоторканності і дозволили арештувати

Польський парламент проголосував за позбавлення колишнього міністра юстиції Збіґнєва Зьобро депутатської недоторканності та дозволив його арешт.
Як пише Politico, це рішення стало частиною боротьби між урядом Дональда Туска і опозиційною партією "Право і справедливість" (PiS), яка раніше перебувала при владі.
Зьобро, який очолював міністерство юстиції в урядах PiS, є ключовим фігурантом розслідування щодо незаконного придбання шпигунської програми Pegasus, яку, за звинуваченнями, використовували проти політичних опонентів. Його також підозрюють у розкраданні близько 150 мільйонів злотих із "Фонду справедливості", призначеного для допомоги жертвам злочинів.
Прокуратура висунула проти нього 26 звинувачень, серед яких – створення організованої злочинної групи, зловживання посадою та службова недбалість. Якщо провину доведуть, йому може загрожувати до 25 років ув’язнення.
Голосування у Сеймі відбулося окремо за кожним пунктом обвинувачення, і урядова коаліція Туска перемогла в усіх випадках. Остаточне рішення про арешт має ухвалити суд.
Зьобро, який перебуває у Будапешті, заперечує усі звинувачення та заявляє, що Туск намагається уникнути власних корупційних розслідувань. Партія PiS назвала дії влади політичною помстою, підкреслюючи, що Зьобро лікується від раку.
Прем’єр Туск після голосування заявив, що "закон повинен завжди означати закон, а справедливість – справедливість". Тим часом Зьобро повідомив, що не проситиме політичного притулку в Угорщині та планує повернутися до Польщі у відповідний час.
Справа Pegasus
- Справа Pegasus – гучний скандал, у рамках якого чинна влада розслідує незаконне використання шпигунського програмного забезпечення за часів правління партії "Права і справедливість", яка заперечує, що ПЗ використовувалося проти політичних опонентів.
- За даними Європарламенту, попередній уряд Польщі витратив 25 млн злотих на придбання програм Pegasus, щоб прослуховувати мобільні телефони щонайменше десяти політиків та бізнесменів.
- Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск торік заявив, що має незаперечні докази використання шпигунських програм. Туск додав, що “жертвами” шпигунства стало дуже багато осіб.
- У січні 2024 року Сейм Польщі створив слідчу комісію для розслідування можливого стеження за опозиційними політиками через Pegasus у період перебування при владі партії "Право і справедливість". Комісія перевіряє законність, коректність та обґрунтованість використання Pegasus урядом, спецслужбами і поліцією у період з 16 листопада 2015 до 20 листопада 2023.
- Наприкінці вересня цього року Зьобро затримали у варшавському аеропорту.