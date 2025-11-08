Ексміністра юстиції Польщі Зьобро позбавили депутатської недоторканності і дозволили арештувати

Наразі політик перебуває у Будапешті, але обіцяє повернутися. Якщо його провину доведуть, йому може загрожувати до 25 років ув’язнення.

Польський парламент проголосував за позбавлення колишнього міністра юстиції Збіґнєва Зьобро депутатської недоторканності та дозволив його арешт.

Як пише Politico, це рішення стало частиною боротьби між урядом Дональда Туска і опозиційною партією "Право і справедливість" (PiS), яка раніше перебувала при владі.

Зьобро, який очолював міністерство юстиції в урядах PiS, є ключовим фігурантом розслідування щодо незаконного придбання шпигунської програми Pegasus, яку, за звинуваченнями, використовували проти політичних опонентів. Його також підозрюють у розкраданні близько 150 мільйонів злотих із "Фонду справедливості", призначеного для допомоги жертвам злочинів.

Прокуратура висунула проти нього 26 звинувачень, серед яких – створення організованої злочинної групи, зловживання посадою та службова недбалість. Якщо провину доведуть, йому може загрожувати до 25 років ув’язнення.

Голосування у Сеймі відбулося окремо за кожним пунктом обвинувачення, і урядова коаліція Туска перемогла в усіх випадках. Остаточне рішення про арешт має ухвалити суд.

Зьобро, який перебуває у Будапешті, заперечує усі звинувачення та заявляє, що Туск намагається уникнути власних корупційних розслідувань. Партія PiS назвала дії влади політичною помстою, підкреслюючи, що Зьобро лікується від раку.

Прем’єр Туск після голосування заявив, що "закон повинен завжди означати закон, а справедливість – справедливість". Тим часом Зьобро повідомив, що не проситиме політичного притулку в Угорщині та планує повернутися до Польщі у відповідний час.

