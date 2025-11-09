У Таганрозі в Росії стався вибух на підстанції: більшість районів залишилися без світла та води

У місті Таганрог РФ стався вибух на підстанції "110/35/6 кВ "Т-25", унаслідок чого в більшості районів зникли електро- та водопостачання.

Про це повідомляє Телеграм-канал "Astra".

За попередньою інформацією, вибухи сталися на підстанції без оголошення повітряної тривоги. ПАТ "Россети" уточнює, що сталося аварійне відключення високовольтної лінії, а аварійні бригади вже працюють над відновленням подачі електроенергії.

Таганрог неодноразово зазнавав атак з боку Сил оборони України, здебільшого по військових об’єктах та заводах.

Так, 11 липня 2025 року повідомлялося про падіння безпілотника на території авіазаводу в місті. Крім того, у березні 2024 року десятки безпілотних авіаційних комплексів завдали ударів по Авіазаводу Бер’єва, що займається ремонтом і модернізацією літаків А-50, спричинивши пожежу на підприємстві.